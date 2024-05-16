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«Северсталь» заключила контракт с защитником Янни Калдисом

«Северсталь» заключила контракт с защитником Янни Калдисом
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«Северсталь» заключила контракт с защитником Янни Калдисом, сообщает пресс-служба КХЛ. Сообщается, что контракт с игроком обороны рассчитан сроком на один сезон.

28-летний канадский игрок обороны дебютировал в КХЛ в прошлом сезоне. Калдис выступал за минское «Динамо». В прошлом регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги защитник провёл 56 матчей, в которых набрал 23 очка — забросил семь шайб и отдал 16 результативных передач с показателем полезности «-4». В плей-офф на счету канадца одна результативная передача в шести матчах серии с московским «Динамо» с показателем полезности «-4».

Напомним, «Северсталь» завершила сезон-2023/2024 после проигрыша в серии первого раунда плей-офф КХЛ «Спартаку» со счётом 1-4.

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