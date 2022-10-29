«Весьма спорное решение». Агент Радулова — о выводе игрока из состава «Ак Барса»

Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий в КХЛ интересы нападающего Никиты Гусева и форварда «Ак Барса» Александра Радулова, поставил под сомнение решение тренерского штаба казанцев вывести из состава 36-летнего хоккеиста.
«Пока ничего не могу сказать про Никиту Гусева. Что касается Александра Радулова и «Ак Барса», то это внутренний вопрос клуба. От себя хочу добавить, что, с моей точки зрения, это весьма спорное решение. Но обсуждать внутреннюю политику клуба я не собираюсь», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
«Ак Барс» проиграл девять из 10 последних матчей и расположился на седьмой строчке в таблице Восточной конференции. Радулов с 15 (8+7) очками в 22 матчах является лучшим бомбардиром казанского клуба.
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