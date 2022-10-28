Радулов выведен из состава «Ак Барса»! У Знарка закончилось терпение?

Над главным тренером «Ак Барса» Олегом Знарком по-прежнему сгущаются тучи, но менеджмент казанцев продолжает стараться всячески тушить информационный пожар, возникший из-за неудовлетворительных результатов команды в нынешнем сезоне.

Шутка ли, но один из самых богатых и звёздных клубов КХЛ нынче расположился в конце первой восьмёрки в Восточной конференции, находясь совсем недалеко от вылета из зоны плей-офф. Девять поражений в последних десяти матчах говорят сами за себя, однако каких-то глобальных решений в казанском коллективе до сегодняшнего дня не принимали.

Помощники Олега Валерьевича до сих пор на месте, ходят разговоры об обмене нападающего Даниила Тарасова, но в целом всё оставалось без изменений. И вот в пятницу на открытой тренировке «барсов» отсутствовала, пожалуй, главная звезда нашей лиги в лице Александра Радулова.

«Радулов пока в неиграющем составе. На то есть причины. Неприкасаемых у нас больше нет», — заявил сам Знарок журналистам.

Александр за последние девять матчей не забросил ни одной шайбы, отдав при этом две результативные передачи. В прошлый раз Радулов забивал в игре с «Автомобилистом» (4:5 ОТ) 4 октября – тогда нападающий сделал дубль. Всего в активе нападающего 22 встречи в нынешнем регулярном чемпионате, 15 (8+7) баллов за результативность при показателе полезности «-1». Скромновато для хоккеиста такого уровня с огромной зарплатой.

Олег Знарок и Александр Радулов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Разве были неприкасаемые в составе «Ак Барса»? Как мне кажется, ни в одной команде таких не бывает. Радулов пока не проходит в состав — пусть потренируется. Вернётся и будет играть», — считает прославленный в прошлом нападающий Максим Сушинский.

Сразу вспоминается конфликт, который имел место быть во времена совместной работы Радулова и Знарка в сборной России. Тогда отношения между главным тренером и именитым игроком были, мягко говоря, не очень. Неужели история повторяется? Очень на это похоже.

«Вывод Радулова из основного состава «Ак Барса» не связан с игрой, которую он показывает на площадке. Скорее всего, в клубе какие-то внутрикомандные разногласия и проблемы в психологии. Александр горит игрой — это видно на площадке. Да, не всё получается… Но точно пытается и делает всё, что умеет.

В «Ак Барсе» больше нет неприкасаемых? Никогда не бывает такого, что каким-то авторитетам позволялось чуть больше. Думаю, Знарок сказал про «неприкасаемых» для красивой формы. В своё время ему задали вопрос: «Можете ли вы привести в порядок первую пятёрку?» — на что Знарок ответил: «Я их сам боюсь». Поэтому тут вопрос в психологии в команде. То, что в «Ак Барсе» хоккеисты умеют играть в хоккей, причём все без исключения, — это однозначно. Но казанскому клубу не нужно было делать команду звёзд — надо было собрать звёздную команду, которая была бы объединена единой целью. Видимо, здесь у тренерского штаба не всё получилось», — высказал своё мнение заслуженный тренер России Владимир Плющев.

Думается, все самые интересные и громкие решения в «Ак Барсе» ещё впереди. И переводом Радулова в неиграющий состав в преддверии матча с «Нефтехимиком» дело не ограничится. В «Ак Барсе» поняли, что слишком много средств потратили на именитых людей, которые находятся далеко не в той форме, в которой они в своё время «зажигали» в КХЛ. А делать крайним Знарка – значит, поставить под сомнение решение высшего руководства, которое давало добро на приглашение этого специалиста. Просто так Знарка из «Ак Барса» не убрать, поэтому в клубе активно ищут иные пути выхода из глубокого игрового кризиса. Способы и методы, как видим, используются самые разные.