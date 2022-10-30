Тарасенко отличился, но «Сент-Луис» проиграл 4:7 «Монреалю». У «Блюз» серия из 4 поражений

На льду «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/23, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Монреаль Канадиенс». Гости победили со счётом 7:4.



В составе «Сент-Луиса» шайбу уже при счёте 3:6 забросил российский нападающий Владимир Тарасенко. Для него это третий гол в сезоне – он отметился дублем 16 октября в победной игре с «Коламбусом». А в игре с «Монреалем» Тарасенко провёл на льду 16 минут 48 секунд, совершил три броска и два силовых приёма.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В матче поучаствовали четверо россиян «Сент-Луиса». Алексей Торопченко за 10.51 успел отметиться тремя бросками и таким же количеством хитов. Павел Бучневич отыграл 17.58 при коэффициенте полезности «-2» с двумя бросками и одним силовым, а Иван Барбашёв провёл в действии 11 минут 50 секунд и получил двухминутный штраф в середине второго периода.



В составе «Монреаля» отличились Ник Судзуки, Юрай Слафковски, Коул Кофилд (дубль) и Кристиан Дворак (хет-трик). У «Сент-Луиса» шайбы, помимо Тарасенко, на счету Брэйдена Шенна, Ноэля Аччари и Джордана Кайру.



Для «Сент-Луиса» это четвёртое поражение в НХЛ подряд. Ранее команда уступила «Виннипегу» (0:4), «Эдмонтону» (1:3) и «Нэшвиллу» (2:6). А начали сезон «Блюз» с побед над «Коламбусом» (5:2), «Сиэтлом» (4:3 ОТ) и «Эдмонтоном» (2:0).