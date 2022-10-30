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Тарасенко отличился, но «Сент-Луис» проиграл 4:7 «Монреалю». У «Блюз» серия из 4 поражений

Тарасенко отличился, но «Сент-Луис» проиграл 4:7 «Монреалю». У «Блюз» серия из 4 поражений
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На льду «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/23, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Монреаль Канадиенс». Гости победили со счётом 7:4.

В составе «Сент-Луиса» шайбу уже при счёте 3:6 забросил российский нападающий Владимир Тарасенко. Для него это третий гол в сезоне – он отметился дублем 16 октября в победной игре с «Коламбусом». А в игре с «Монреалем» Тарасенко провёл на льду 16 минут 48 секунд, совершил три броска и два силовых приёма.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В матче поучаствовали четверо россиян «Сент-Луиса». Алексей Торопченко за 10.51 успел отметиться тремя бросками и таким же количеством хитов. Павел Бучневич отыграл 17.58 при коэффициенте полезности «-2» с двумя бросками и одним силовым, а Иван Барбашёв провёл в действии 11 минут 50 секунд и получил двухминутный штраф в середине второго периода.

В составе «Монреаля» отличились Ник Судзуки, Юрай Слафковски, Коул Кофилд (дубль) и Кристиан Дворак (хет-трик). У «Сент-Луиса» шайбы, помимо Тарасенко, на счету Брэйдена Шенна, Ноэля Аччари и Джордана Кайру.

Для «Сент-Луиса» это четвёртое поражение в НХЛ подряд. Ранее команда уступила «Виннипегу» (0:4), «Эдмонтону» (1:3) и «Нэшвиллу» (2:6). А начали сезон «Блюз» с побед над «Коламбусом» (5:2), «Сиэтлом» (4:3 ОТ) и «Эдмонтоном» (2:0).

НХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2022, воскресенье. 02:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 7
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Кайру (Шенн, Фолк) – 07:47 (5x5)   1:1 Судзуки (Харрис, Кофилд) – 15:08 (5x5)   2:1 Аччари (Питлик, Крюг) – 25:10 (5x5)   3:1 Кайру (Фолк, Шенн) – 29:38 (5x4)   3:2 Кофилд (Судзуки, Дак) – 30:56 (5x5)   3:3 Слафковски (Уайдман, Галлахер) – 33:05 (5x4)   3:4 Кофилд (Судзуки, Дак) – 35:46 (5x4)   3:5 Дворак – 40:41 (5x5)   3:6 Дворак (Андерсон, Харрис) – 41:21 (5x5)   4:6 Тарасенко (Томас) – 42:47 (4x4)   4:7 Дворак (Монахан, Аллен) – 58:25 (en)
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