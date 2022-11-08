«Бостон» переиграл «Сент-Луис», это седьмое поражение для «Блюз»

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Бостон Брюинз» принимал «Сент-Луис Блюз». Матч закончился победой хозяев со счётом 3:1.



Счёт открыл Джейк Дебраск на 14-й минуте игры после передач Давида Пастрняка и Брэда Маршана. Только на 32-й минуте Брэйден Шенн сравнял счёт. Передачи на свой счёт записали Джордан Кайру и Тори Крюг. На 53-й минуте Патрис Бержерон вывел хозяев вперёд с передач Маршана и Давида Крейчи. Трент Фредерик установил итоговый счёт на табло на 57-й минуте матча.

В этом матче приняли участие сразу четыре российских хоккеиста. Все эти парни – нападающие гостевой команды. Павел Бучневич, Алексей Торопченко, Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв очков в этом матче набрать не сумели.