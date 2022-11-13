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«Колорадо» одержал четвёртую победу подряд, обыграв «Каролину»

«Колорадо» одержал четвёртую победу подряд, обыграв «Каролину»
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 4:1.

В составе победителей дублем отметился Кейл Макар. Шайбы также забивали Натан Маккинон и Микко Рантанен. Российский хоккеист, вратарь хозяев Александр Георгиев участие в противостоянии не принимал.

Автором единственной шайбы в составе гостей стал Джордан Стаал. Российский форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников завершил встречу с показателем полезности «-1». Голкипер «Каролины» Пётр Кочетков провёл всю встречу на скамье запасных.

Стоит отметить, что «Колорадо» одержал уже четвёртую победу подряд. Ранее хоккеисты дважды обыграли «Коламбус», а также «Нэшвилл».

НХЛ - регулярный чемпионат
13 ноября 2022, воскресенье. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 1
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Макар (Рантанен, Маккиннон) – 14:29 (5x4)   2:0 Макар (Рантанен, Лехконен) – 17:51 (5x5)   2:1 Стаал (Мартинук, Фаст) – 33:55 (5x5)   3:1 Маккиннон (Рантанен, Тэйвз) – 44:17 (5x5)   4:1 Рантанен – 57:50 (en)
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