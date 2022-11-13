«Колорадо» одержал четвёртую победу подряд, обыграв «Каролину»

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 4:1.



В составе победителей дублем отметился Кейл Макар. Шайбы также забивали Натан Маккинон и Микко Рантанен. Российский хоккеист, вратарь хозяев Александр Георгиев участие в противостоянии не принимал.

Автором единственной шайбы в составе гостей стал Джордан Стаал. Российский форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников завершил встречу с показателем полезности «-1». Голкипер «Каролины» Пётр Кочетков провёл всю встречу на скамье запасных.

Стоит отметить, что «Колорадо» одержал уже четвёртую победу подряд. Ранее хоккеисты дважды обыграли «Коламбус», а также «Нэшвилл».