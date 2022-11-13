Три очка Линделля помогли «Далласу» обыграть «Филадельфию» в гостях, Проворов набрал «-1»

На стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии, США завершился матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Филадельфия Флайерз» на своём льду уступила «Даллас Старз» со счётом 1:5 (0:2, 1:1, 0:2).
На третьей минуте первого периода форвард гостей Матей Блюмель с передач Тайлера Сегина и Эсы Линделля забил свой первый гол в НХЛ. В концовке периода Эса Линделль с передач Джейсона Робертсона и Джо Павелски удвоил преимущество «Далласа».
На первой минуте второго периода сократил отставание в счёте Трэвис Конечны с передач Кевина Хейза и Оуэна Типпетта. На 10-й минуте второй двадцатиминутки третью шайбу «звёзд» забросил Джо Павелски с передач Миро Хейсканена и Джейми Бенна.
В начале третьего периода счёт 4:1 сделал Люк Гленденинг с передачи Тая Делландреа. Джейсон Робертсон с передач Джо Павелски и Роопе Хинца довёл счёт до крупного.
Российский защитник хозяев Иван Проворов нанёс два броска по воротам и закончил матч с показателем полезности «-1».
Следующий матч «Филадельфия» сыграет с «Коламбусом» в ночь на 16 ноября в 3:30 мск. «Даллас» также 16 ноября отправится в гости к «Тампа-Бэй» в 3:00 мск.
- 13 ноября 2022
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