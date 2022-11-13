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Три очка Линделля помогли «Далласу» обыграть «Филадельфию» в гостях, Проворов набрал «-1»

Три очка Линделля помогли «Далласу» обыграть «Филадельфию» в гостях, Проворов набрал «-1»
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На стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии, США завершился матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Филадельфия Флайерз» на своём льду уступила «Даллас Старз» со счётом 1:5 (0:2, 1:1, 0:2).

На третьей минуте первого периода форвард гостей Матей Блюмель с передач Тайлера Сегина и Эсы Линделля забил свой первый гол в НХЛ. В концовке периода Эса Линделль с передач Джейсона Робертсона и Джо Павелски удвоил преимущество «Далласа».

На первой минуте второго периода сократил отставание в счёте Трэвис Конечны с передач Кевина Хейза и Оуэна Типпетта. На 10-й минуте второй двадцатиминутки третью шайбу «звёзд» забросил Джо Павелски с передач Миро Хейсканена и Джейми Бенна.

В начале третьего периода счёт 4:1 сделал Люк Гленденинг с передачи Тая Делландреа. Джейсон Робертсон с передач Джо Павелски и Роопе Хинца довёл счёт до крупного.

Российский защитник хозяев Иван Проворов нанёс два броска по воротам и закончил матч с показателем полезности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
13 ноября 2022, воскресенье. 21:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 5
Даллас Старз
Даллас
0:1 Блюмель (Сегин, Линделль) – 02:36 (5x5)   0:2 Линделль (Робертсон, Павелски) – 18:24 (5x5)   1:2 Конечны (Хейз, Типпетт) – 20:54 (5x5)   1:3 Павелски (Хейсканен, Бенн) – 29:06 (5x4)   1:4 Гленденинг (Делландреа, Линделль) – 40:57 (4x5)   1:5 Робертсон (Павелски, Хинц) – 50:59 (5x4)

Следующий матч «Филадельфия» сыграет с «Коламбусом» в ночь на 16 ноября в 3:30 мск. «Даллас» также 16 ноября отправится в гости к «Тампа-Бэй» в 3:00 мск.

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