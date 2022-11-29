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Шайба Панарина не помогла «Рейнджерс» уйти от поражения в матче с «Нью-Джерси»

Шайба Панарина не помогла «Рейнджерс» уйти от поражения в матче с «Нью-Джерси»
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Завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.

В составе победителей забитые шайбы на свой счёт записали Томаш Татар, Джек Хьюз, Майкл Маклауд, а также белорус Егор Шарангович.

За «Рейнджерс» в этой встрече забивали Мика Зибанеджад, Винсент Трочек, а также российский форвард Артемий Панарин. Для россиянина эта шайба стала шестой в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги. На его счету также 19 результативных передач в 22 играх.

Хозяева по ходу матча вели с разницей в две шайбы, однако в итоге уступили сопернику. В следующей встрече «Рейнджерс» в гостях сыграет с «Оттавой», а «Нью Джерси» примет «Нэшвилл».

НХЛ - регулярный чемпионат
29 ноября 2022, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 5
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Панарин (Хитил, Миллер) – 01:20 (5x5)   2:0 Зибанеджад (Крайдер, Труба) – 03:01 (5x5)   2:1 Татар (Братт, Хишир) – 07:33 (5x5)   2:2 Шарангович – 13:25 (5x5)   2:3 Хьюз (Мерсер) – 25:44 (5x5)   2:4 Маклауд (Вуд, Зеттерлунд) – 29:40 (5x5)   3:4 Трочек (Крайдер, Фокс) – 53:18 (5x4)   3:5 Шарангович (Татар) – 59:44 (en)
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