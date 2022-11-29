Шайба Панарина не помогла «Рейнджерс» уйти от поражения в матче с «Нью-Джерси»

Завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.

В составе победителей забитые шайбы на свой счёт записали Томаш Татар, Джек Хьюз, Майкл Маклауд, а также белорус Егор Шарангович.

За «Рейнджерс» в этой встрече забивали Мика Зибанеджад, Винсент Трочек, а также российский форвард Артемий Панарин. Для россиянина эта шайба стала шестой в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги. На его счету также 19 результативных передач в 22 играх.

Хозяева по ходу матча вели с разницей в две шайбы, однако в итоге уступили сопернику. В следующей встрече «Рейнджерс» в гостях сыграет с «Оттавой», а «Нью Джерси» примет «Нэшвилл».