Нападающий «Далласа» Гурьянов забросил второй гол за 21 игру в текущем сезоне
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В эти минуты на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Даллас Старз» принимает «Детройт Ред Уингз». После первого периода счёт 1:1.
На 19-й минуте первого периода счёт в матче сравнял российский форвард «звёзд» Денис Гурьянов с передач Мэйсона Марчмента и Тайлера Сегина. Это шайба стала для 25-летнего россиянина второй в текущем сезоне.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
До этого Денис сыграл 20 матчей за «Даллас» в которых набрал четыре (1+3) очка. Клуб из Техаса после 27 матчей набрал 35 очков и находится на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции НХЛ.
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