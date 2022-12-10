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Нападающий «Далласа» Гурьянов забросил второй гол за 21 игру в текущем сезоне

Нападающий «Далласа» Гурьянов забросил второй гол за 21 игру в текущем сезоне
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В эти минуты на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Даллас Старз» принимает «Детройт Ред Уингз». После первого периода счёт 1:1.

На 19-й минуте первого периода счёт в матче сравнял российский форвард «звёзд» Денис Гурьянов с передач Мэйсона Марчмента и Тайлера Сегина. Это шайба стала для 25-летнего россиянина второй в текущем сезоне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

До этого Денис сыграл 20 матчей за «Даллас» в которых набрал четыре (1+3) очка. Клуб из Техаса после 27 матчей набрал 35 очков и находится на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2022, суббота. 22:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Перерыв
2 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Ларкин (Чарник) – 09:48 (5x5)   1:1 Гурьянов (Марчмент, Сегин) – 18:06 (5x5)   2:1 Бенн (Робертсон, Хейсканен) – 36:00 (5x4)   2:2 Шьяро (Зайдер, Ларкин) – 39:00 (5x5)
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