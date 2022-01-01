«Миннесота» обыграла «Сент-Луис» в матче НХЛ

В Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Миннесоту Уайлд». Победу в матче в овертайме одержали гости со счётом 5:2.



Счёт в матче был открыт на шестой минуте — отличился шведский защитник «Сент-Луиса» Калле Росен. На 14-й минуте встречи Мэтт Дамба сравнял счёт.



На старте второго периода точный бросок Райана Хартмана вывел «Миннесоту» вперёд. Через четыре минуты Роберт Бортуццо сравнял счёт, однако уже через 12 секунд Хартман оформил дубль, выведя «Миннесоту» вперёд.



С этого момента матч превратился в бенефис «Миннесоты» — «дикари» забросили в ворота «Блюз» ещё две шайбы. Сначала отличился Джаред Сперджен, а за четыре минуты до конца встречи Джордан Гринвей голом в пустые ворота поставил точку в матче.