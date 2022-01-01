Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Миннесота» обыграла «Сент-Луис» в матче НХЛ

«Миннесота» обыграла «Сент-Луис» в матче НХЛ
Комментарии

В Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Миннесоту Уайлд». Победу в матче в овертайме одержали гости со счётом 5:2.

Счёт в матче был открыт на шестой минуте — отличился шведский защитник «Сент-Луиса» Калле Росен. На 14-й минуте встречи Мэтт Дамба сравнял счёт.

На старте второго периода точный бросок Райана Хартмана вывел «Миннесоту» вперёд. Через четыре минуты Роберт Бортуццо сравнял счёт, однако уже через 12 секунд Хартман оформил дубль, выведя «Миннесоту» вперёд.

С этого момента матч превратился в бенефис «Миннесоты» — «дикари» забросили в ворота «Блюз» ещё две шайбы. Сначала отличился Джаред Сперджен, а за четыре минуты до конца встречи Джордан Гринвей голом в пустые ворота поставил точку в матче.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 января 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Росен (Томас, Кайру) – 05:41 (5x5)   1:1 Дамба (Цуккарелло, Стил) – 13:02 (5x5)   1:2 Хартман (Годро, Фолиньо) – 21:40 (5x5)   2:2 Бортуццо (Бучневич, Кайру) – 25:01 (5x5)   2:3 Хартман – 25:13 (5x5)   2:4 Сперджен (Эрикссон Эк, Гринвей) – 40:49 (5x5)   2:5 Гринвей (Сперджен) – 55:56 (en)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023