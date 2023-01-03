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«Питтсбург» с Малкиным проиграл «Бостону» в матче «Зимней классики»

«Питтсбург» с Малкиным проиграл «Бостону» в матче «Зимней классики»
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Завершился матч «Зимней классики» Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла на бейсбольном стадионе «Фенуэй Парк» и закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе «Бостона» дубль оформил Джейк Дебраск. Победную шайбу Дебраск забросил за две минуты до конца третьего периода.

За «Питтсбург» единственный гол забил Каспери Капанен. Российский нападающий Евгений Малкин не отметился результативными действиями, завершив матч с коэффициентом полезности «-1».

Таким образом, «Бостон» одержал вторую победу за последние три матча. «Питтсбург», в свою очередь, потерпел пятое поражение подряд.

В следующем матче «Бостон» встретится с «Лос-Анджелес Кингз», а «Питтсбург» проведёт матч с «Вегас Голден Найтс». Оба матча пройдут 6 января.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 января 2023, понедельник. 22:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Капанен (Хайнен, Картер) – 28:40 (5x5)   1:1 Дебраск (Маршан, Грызлик) – 47:46 (5x5)   2:1 Дебраск (Холл) – 57:36 (5x5)
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