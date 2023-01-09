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«Вашингтон» обыграл «Коламбус» в матче НХЛ, Овечкин – без очков

«Вашингтон» обыграл «Коламбус» в матче НХЛ, Овечкин – без очков
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

В составе «Вашингтона» победный гол забил Эрик Густафссон. Российский нападающий Александр Овечкин и Евгений Кузнецов не отметились результативными действиями. Защитники Дмитрий Орлов и Александр Алексеев также не набрали очков в этой встрече.

Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Защитник Владислав Гавриков не отметился результативными действиями.

В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Филадельфией Флайерз», а «Коламбус» сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

НХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2023, понедельник. 01:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 0
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Густафссон (Дауд, Хэтэуэй) – 02:43 (5x5)
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