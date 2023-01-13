Аскаров в дебютном матче в НХЛ не позволил Дадонову забить «один на один»

В эти минуты на стадионе «Белл-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречаются «Монреаль Канадиенс» и «Нэшвилл Предаторз».
На момент написания новости в матче идёт второй период, счёт — 3:2 в пользу канадской команды.
Первый гол во встрече был забит на 11-й минуте встречи — отличился Нино Нидеррайтер, выведя гостей вперёд. Ещё до конца первой двадцатиминутки «Монреаль» дважды паорзил ворота российского голкипера «Нэшвилла» Ярослава Аскарова — отличились Джейк Эванс и Кирби Дак.
Во второй двадцатиминутке команды обменялись забитыми голами — на шайбу Филипа Форсберга «Монреаль» ответил голом Коула Колфилда.
Яркий эпизод с участием дебютанта НХЛ Ярослава Аскарова произошёл во втором периоде — Евгений Дадонов вышел один на один с молодым вратарём «Предаторз», однако проиграл дуэль своему соотечественнику — Аскаров эффектно смог спасти свои ворота от четвёртой пропущенной шайбы.
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В текущем сезоне на счету Аскарова в АХЛ 13 побед в 22 матчах с процентом отражённых бросков 90,5%, а также два шат-аута. В середине декабря 20-летний вратарь признавался лучшим игроком недели в АХЛ.
Напомним, уроженец Омска был выбран на драфте НХЛ в 2020 году клубом «Нэшвилл Предаторз» в первом раунде под общим 11-м номером.
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