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«Северсталь» с минимальным счётом победила «Барыс» по буллитам

«Северсталь» с минимальным счётом победила «Барыс» по буллитам
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В Астане завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Барыс» принимал череповецкую «Северсталь». Победу по буллитам со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0) одержали гости.

В основное время матча и в овертайме команды не забросили ни одной шайбы.

Голкипер астанчан Юлиус Гудачек отразил 36 бросков. Вратарь «Северстали» Дмитрий Шугаев сделал 24 сейва.

В буллитной серии лучше оказались череповчане. Победный бросок на счету Ильи Иванцова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 января 2023, среда. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
0 : 1
Б
Северсталь
Череповец
0:1 Иванцов – 65:00

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче «Барыс» сыграет дома с «Трактором» 27 января в 16:30 мск. «Северсталь» в этот же день встретится в гостях с уфимским «Салаватом Юлаевым».

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