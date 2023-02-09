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«Ак Барс» отыгрался с 0:2 и победил «Амур». Казанцы одержали третью победу подряд

«Ак Барс» отыгрался с 0:2 и победил «Амур». Казанцы одержали третью победу подряд
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В Казани завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» принимал на своём льду «Амур». Победу со счётом 4:2 одержали хозяева.

На девятой минуте первого периода счёт в матче открыл Сергей Лапин с передач Владислава Барулина и Кэмерона Ли.

В начале второй двадцатиминутки преимущество гостей удвоил Иван Николишин. Спустя минуту одну шайбу отыграл Артём Лукоянов с передач Кирилла Семёнова и Вячеслава Войнова. Ещё через полторы минуты восстановил равенство в счёте Илья Сафонов с передачи Дмитрия Воронкова.

На 13-й минуте третьего периода вывел хозяев вперёд Дмитрий Воронков. На 15-й минуте периода упрочил преимущество казанцев Станислав Галиев с передач Кирилла Панюкова и Кирилла Адамчука.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 февраля 2023, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 2
Амур
Хабаровск
0:1 Лапин (Барулин, Ли) – 08:01 (5x5)   0:2 Николишин – 21:17 (5x5)   1:2 Лукоянов (Семёнов, Войнов) – 22:07 (5x5)   2:2 Сафонов (Воронков) – 23:25 (5x5)   3:2 Воронков – 52:26 (5x5)   4:2 Галиев (Панюков, Адамчук) – 54:11 (5x5)
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