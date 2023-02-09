«Ак Барс» отыгрался с 0:2 и победил «Амур». Казанцы одержали третью победу подряд

В Казани завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» принимал на своём льду «Амур». Победу со счётом 4:2 одержали хозяева.

На девятой минуте первого периода счёт в матче открыл Сергей Лапин с передач Владислава Барулина и Кэмерона Ли.

В начале второй двадцатиминутки преимущество гостей удвоил Иван Николишин. Спустя минуту одну шайбу отыграл Артём Лукоянов с передач Кирилла Семёнова и Вячеслава Войнова. Ещё через полторы минуты восстановил равенство в счёте Илья Сафонов с передачи Дмитрия Воронкова.

На 13-й минуте третьего периода вывел хозяев вперёд Дмитрий Воронков. На 15-й минуте периода упрочил преимущество казанцев Станислав Галиев с передач Кирилла Панюкова и Кирилла Адамчука.