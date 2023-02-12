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«Миннесота» обыграл «Нью-Джерси», Кирилл Капризов не реализовал свой буллит

«Миннесота» обыграл «Нью-Джерси», Кирилл Капризов не реализовал свой буллит
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в серии послематчевых буллитов.

Уже на шестой минуте матча Йоэль Эрикссон Эк открыл счёт голам. Кален Эддисон и Матс Цуккарелло отдали по одному результативному пасу. На 23-й минуте Томаш Татар сравнял счёт. Ондржей Палат и Даги Хэмилтон ассистировали ему. На 27-й минуте матча Татар оформил дубль. Дэймон Сиверсон и Йеспер Боквист отдали по одной результативной передаче. Райан Хартман забил на 46-й минуте и перевёл игру в овертайм. Мэтт Дамба и Юнас Бородино записали в протокол свои имена в качестве ассистентов.

Цуккарелло и Годро реализовали свои буллиты и принесли победу хозяевам. Российский нападающий Кирилл Капризов свой буллит не забил.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 февраля 2023, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
Б
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Эрикссон Эк (Эддисон, Цуккарелло) – 05:52 (5x4)   1:1 Татар (Палат, Хэмилтон) – 22:45 (5x5)   1:2 Татар (Сиверсон, Боквист) – 26:04 (5x5)   2:2 Хартман (Дамба, Бродин) – 45:25 (5x5)   3:2 Цуккарелло – 65:00
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