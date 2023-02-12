«Миннесота» обыграл «Нью-Джерси», Кирилл Капризов не реализовал свой буллит

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в серии послематчевых буллитов.
Уже на шестой минуте матча Йоэль Эрикссон Эк открыл счёт голам. Кален Эддисон и Матс Цуккарелло отдали по одному результативному пасу. На 23-й минуте Томаш Татар сравнял счёт. Ондржей Палат и Даги Хэмилтон ассистировали ему. На 27-й минуте матча Татар оформил дубль. Дэймон Сиверсон и Йеспер Боквист отдали по одной результативной передаче. Райан Хартман забил на 46-й минуте и перевёл игру в овертайм. Мэтт Дамба и Юнас Бородино записали в протокол свои имена в качестве ассистентов.
Цуккарелло и Годро реализовали свои буллиты и принесли победу хозяевам. Российский нападающий Кирилл Капризов свой буллит не забил.
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