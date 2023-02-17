«Коламбус» обыграл «Виннипег» и одержал вторую победу за 7 последних матчей
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В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
На 20-й минуте встречи американский нападающий Кайл Коннор открыл счёт в матче с передач Блейка Уилера и Джоша Моррисси. На 30-й минуте Патрик Лайне сравнял счёт. Адам Боквист и Джонни Годро записали в свой актив по одной голевой передаче.
На 50-й минуте Кент Джонсон вывел хозяев вперёд. Ему ассистировали Джек Рослович и Эмиль Бемстрём.
За 2 секунды до конца игры канадский нападающий Бун Дженнер забросил шайбу в пустые ворота и установил окончательный счёт в этом матче — 3:1 в пользу «Коламбуса».
НХЛ - регулярный чемпионат
17 февраля 2023, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Коннор (Уилер, Моррисси) – 19:58 (5x4) 1:1 Лайне (Боквист, Годро) – 30:00 (5x4) 2:1 Джонсон (Рослович, Бемстрём) – 49:40 (5x5) 3:1 Дженнер (Лайне, Корписало) – 59:57 (en)
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