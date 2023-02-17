«Коламбус» обыграл «Виннипег» и одержал вторую победу за 7 последних матчей

В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.



На 20-й минуте встречи американский нападающий Кайл Коннор открыл счёт в матче с передач Блейка Уилера и Джоша Моррисси. На 30-й минуте Патрик Лайне сравнял счёт. Адам Боквист и Джонни Годро записали в свой актив по одной голевой передаче.



На 50-й минуте Кент Джонсон вывел хозяев вперёд. Ему ассистировали Джек Рослович и Эмиль Бемстрём.



За 2 секунды до конца игры канадский нападающий Бун Дженнер забросил шайбу в пустые ворота и установил окончательный счёт в этом матче — 3:1 в пользу «Коламбуса».