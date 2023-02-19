Гавриков и Варламов — в списке от НХЛ, за которыми следует следить до дедлайна
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Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте опубликовала список игроков, за которыми лига предлагает следить в преддверии дедлайна.
В список попали двое россиян: защитник «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков и голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов.
Гавриков набрал 10 (3+7) очков при полезности «-8» в 52 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ. «Коламбус Блю Джекетс» после 56 сыгранных матчей набрал 40 очков и замыкает турнирную таблицу Восточной конференции Национальной хоккейной лиги.
Варламов провёл 19 матчей, в которых одержал 10 побед с 91,1% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,82. «Айлендерс» занимают восьмое место в таблице Востока, имея в активе 63 очка.
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