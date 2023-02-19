The Hockey Writers: Гавриков идеально подходит для «Бостона»

Североамериканский портал The Hockey Writers в своей статье рассказал, что защитник «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков идеально подходит «Бостон Брюинз».

«После масштабного обмена Райана О'Райлли в «Торонто Мэйпл Лифс» Гаврикова, похоже, не будет в канадском клубе. «Лос-Анджелес Кингз» ищут защитника-левшу. Однако есть одна команда, у которой есть и необходимость, и мотив для приобретения Гаврикова — «Бостон Брюинз».

«Брюинз» были лучшей командой НХЛ практически весь сезон. У них очень мало недостатков. Когда дело доходит до их подхода к дедлайнам, они нацеливаются на игроков, которые придадут им ещё большего преимущества. Клуб жаждет более крупных, физических защитников. Гавриков как раз подходит под эту роль. Он будет хитовать, когда потребуется, но это не самая сильная сторона его игры, несмотря на его габариты. Его готовность играть «грязные» минуты, блокируя удары, поднимет уровень игры «Бостона». У него также недооценённая атакующая игра.

Стоит ли Гавриков своей цены? Это будет главный вопрос, на который должны ответить «Брюинз», когда дело дойдёт до Гаврикова. Заявленная цена — три выбора на драфте, включая первый раунд. Стоит ли эта высокая цена Владислава? Ответ в конечном счёте сводится к тому, в какой области команде «Брюинз» нужно работать больше всего. Если они больше всего ценят физическую игру, в которой их синяя линия станет сильнее, Гавриков, безусловно, заслуживает внимания», — сказано в статье.