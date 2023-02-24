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Гол Кирилла Капризова помог «Миннесоте» всухую переиграть «Коламбус»

Гол Кирилла Капризова помог «Миннесоте» всухую переиграть «Коламбус»
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В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0.

На четвёртой минуте матча счёт голам открыл Брэндон Дюхайм. Фредерик Годро отдал ему голевой пас. Спустя пять минут удвоил преимущество российский нападающий Кирилл Капризов. Теперь голевые отдали Джейкоб Миддлион и Райан Хартман. Во втором и третьем периодах голов забито не было.

Для Кирилла Капризова эта шайба стала 34-й в текущем сезоне. До этого матча 25-летний российский нападающий забросил 33 шайбы и отдал 34 голевые передачи, набрав в общей сложности 67 очков.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 февраля 2023, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
0 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Дюхайм (Годро) – 03:01 (5x5)   0:2 Капризов (Миддлтон, Хартман) – 08:48 (5x5)
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