Гол Кирилла Капризова помог «Миннесоте» всухую переиграть «Коламбус»
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В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0.
На четвёртой минуте матча счёт голам открыл Брэндон Дюхайм. Фредерик Годро отдал ему голевой пас. Спустя пять минут удвоил преимущество российский нападающий Кирилл Капризов. Теперь голевые отдали Джейкоб Миддлион и Райан Хартман. Во втором и третьем периодах голов забито не было.
Для Кирилла Капризова эта шайба стала 34-й в текущем сезоне. До этого матча 25-летний российский нападающий забросил 33 шайбы и отдал 34 голевые передачи, набрав в общей сложности 67 очков.
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