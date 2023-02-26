«Бостон» обыграл «Ванкувер» в дебютном матче Дмитрия Орлова. У вратаря «Брюинз» — гол

В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Хампус Линдхольм, Брэд Маршан, а также Линус Улльмарк. Дмитрий Орлов завершил встречу с показателем полезности «-1».
Единственную шайбу хозяев в этой встрече в свой актив записал Брок Бёзер. Российские хоккеисты обеих команд по ходу матча отметиться результативными действиями не смогли.
Напомним, по итогам обмена с «Бостоном» «Вашингтон» получил форварда Крэйга Смита, а также три драфт-пика — пик первого раунда в 2023 году, выбор второго раунда в 2025 году и пик третьего раунда в 2024-м. Кроме того, столичный клуб получил от «Миннесоты» права на российского нападающего Андрея Светлакова, выступающего в ЦСКА, которые в дальнейшем были отданы «Бостону».
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