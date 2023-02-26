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«Бостон» обыграл «Ванкувер» в дебютном матче Дмитрия Орлова. У вратаря «Брюинз» — гол

«Бостон» обыграл «Ванкувер» в дебютном матче Дмитрия Орлова. У вратаря «Брюинз» — гол
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В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Хампус Линдхольм, Брэд Маршан, а также Линус Улльмарк. Дмитрий Орлов завершил встречу с показателем полезности «-1».

Единственную шайбу хозяев в этой встрече в свой актив записал Брок Бёзер. Российские хоккеисты обеих команд по ходу матча отметиться результативными действиями не смогли.

Напомним, по итогам обмена с «Бостоном» «Вашингтон» получил форварда Крэйга Смита, а также три драфт-пика — пик первого раунда в 2023 году, выбор второго раунда в 2025 году и пик третьего раунда в 2024-м. Кроме того, столичный клуб получил от «Миннесоты» права на российского нападающего Андрея Светлакова, выступающего в ЦСКА, которые в дальнейшем были отданы «Бостону».

НХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
1 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Линдхольм (Крейчи, Холл) – 17:08 (5x4)   0:2 Маршан (Дебраск, Бержерон) – 19:25 (5x5)   1:2 Бёзер (Гарланд) – 47:24 (5x5)   1:3 Улльмарк – 59:12 (en)
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