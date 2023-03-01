«Коламбус» готовит голкипера Корписало к обмену
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Голкипер «Коламбус Блю Джектс» Йоонас Корписало не сможет принять участие в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз» из-за потенциального обмена, сообщает пресс-служба клуба в соцсетях.
При этом «Коламбус» отозвал голкипера Джета Гривза в основной состав из фарм-клуба «Кливленд Монстерс».
Корписало в нынешнем сезоне принял участие в 28 встречах регулярного чемпионата, одержав 11 побед. При этом на счету Корписало нет ни одного шат-аута в нынешнем сезоне.
Карписало в нынешнем сезоне пропустил 82 шайбы с коэффициентом надёжности 0,913. В среднем он пропускает 3,17 шайбы в среднем за игру.
Карписало выступает в НХЛ с сезона-2015/2016. Всю заокеанскую карьеру он провёл в «Коламбусе».
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