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Голевая передача Гурьянова помогла «Монреалю» обыграть «Тампу»

Голевая передача Гурьянова помогла «Монреалю» обыграть «Тампу»
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В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 3:2 (2:0, 1:1, 0:1).

Счёт в матче был открыт на девятой минуте игрового времени — отличился Кирби Дак, выведя канадский клуб вперёд. На 15-й минуте Джонатан Друен с передачи Дениса Гурьянова и Джастина Бэррона удвоил преимущество хозяев.

В середине второй двадцатиминутки Брейден Пойнт сократил отставание «Тампы» в счёте, однако за три минуты до конца периода Майк Мэтисон снова увеличил отрыв «Монреаля».

В заключительном периоде Пэт Марун за пять минут до конца встречи сократил отставание «Тампы», однако на большее гостей не хватило. «Тампа» потерпела второе поражение кряду, «Монреаль» одержал первую победу в последних трёх матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 марта 2023, среда. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
6 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Ткачук (Вераге, Луостаринен) – 01:15 (5x5)   1:1 Фараби (Кейтс, Замула) – 04:43 (5x5)   2:1 Санхайм (Лемье) – 28:42 (5x5)   2:2 Монтур (Барков, Райнхарт) – 34:17 (5x5)   3:2 Лотон (Деанджело, Замула) – 36:54 (5x5)   4:2 Санхайм (Кейтс, Фараби) – 38:05 (5x5)   5:2 Проворов (Фёрстер, Фрост) – 38:55 (5x5)   5:3 Райнхарт (Барков, Монтур) – 53:49 (6x4)   6:3 Фрост (Фёрстер) – 57:59 (en)
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