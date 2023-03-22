Голевая передача Гурьянова помогла «Монреалю» обыграть «Тампу»

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 3:2 (2:0, 1:1, 0:1).
Счёт в матче был открыт на девятой минуте игрового времени — отличился Кирби Дак, выведя канадский клуб вперёд. На 15-й минуте Джонатан Друен с передачи Дениса Гурьянова и Джастина Бэррона удвоил преимущество хозяев.
В середине второй двадцатиминутки Брейден Пойнт сократил отставание «Тампы» в счёте, однако за три минуты до конца периода Майк Мэтисон снова увеличил отрыв «Монреаля».
В заключительном периоде Пэт Марун за пять минут до конца встречи сократил отставание «Тампы», однако на большее гостей не хватило. «Тампа» потерпела второе поражение кряду, «Монреаль» одержал первую победу в последних трёх матчах.
- 22 марта 2023
-
05:00
-
04:56
-
04:55
-
04:51
-
04:48
-
04:43
-
04:20
-
03:09
-
02:56
-
02:40
-
02:09
-
01:52
-
00:45
-
00:43
- 21 марта 2023
-
23:55
-
23:40
-
23:29
-
23:08
-
23:02
-
23:00
-
22:52
-
22:50
-
22:49
-
22:31
-
22:27
-
22:17
-
22:14
-
22:12
-
21:56
-
21:48
-
21:32
-
21:23
-
21:12
-
21:05
-
20:58