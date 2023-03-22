Голевая передача Гурьянова помогла «Монреалю» обыграть «Тампу»

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 3:2 (2:0, 1:1, 0:1).

Счёт в матче был открыт на девятой минуте игрового времени — отличился Кирби Дак, выведя канадский клуб вперёд. На 15-й минуте Джонатан Друен с передачи Дениса Гурьянова и Джастина Бэррона удвоил преимущество хозяев.

В середине второй двадцатиминутки Брейден Пойнт сократил отставание «Тампы» в счёте, однако за три минуты до конца периода Майк Мэтисон снова увеличил отрыв «Монреаля».

В заключительном периоде Пэт Марун за пять минут до конца встречи сократил отставание «Тампы», однако на большее гостей не хватило. «Тампа» потерпела второе поражение кряду, «Монреаль» одержал первую победу в последних трёх матчах.