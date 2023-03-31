«Оттава» в овертайме обыграла «Филадельфию» в матче с девятью голами
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.
В составе победителей отличились Остин Уотсон, Тим Штюцле, Шейн Пинто, Клод Жиру и Алекс Дебринкэт. Российский защитник Артём Зуб завершил матч с коэффициентом полезности «-1».
За «Филадельфию» забивали Тони Деанджело, Кэм Йорк, Ноа Кейтс и Оуэн Типпетт. Российский защитник Иван Проворов не отметился результативными действиями.
В следующем матче «Оттава» сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс», а «Филадельфия» встретится с «Баффало Сэйбрз». Обе встречи пройдут 2 апреля.
НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2023, пятница. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
5 : 4
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Уотсон – 10:58 (5x5) 1:1 Деанджело (Йорк, Хейз) – 22:51 (5x4) 2:1 Штюцле (Ткачук, Холден) – 27:43 (5x5) 3:1 Пинто (Жозеф) – 36:50 (5x4) 4:1 Жиру (Штюцле, Клевен) – 42:28 (5x5) 4:2 Йорк – 45:22 (5x5) 4:3 Кейтс (Ристолайнен, Деанджело) – 49:54 (5x4) 4:4 Типпетт (Санхайм, Беллоуз) – 57:21 (5x5) 5:4 Дебринкэт – 61:36 (3x3)
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