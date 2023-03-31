«Оттава» в овертайме обыграла «Филадельфию» в матче с девятью голами

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

В составе победителей отличились Остин Уотсон, Тим Штюцле, Шейн Пинто, Клод Жиру и Алекс Дебринкэт. Российский защитник Артём Зуб завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

За «Филадельфию» забивали Тони Деанджело, Кэм Йорк, Ноа Кейтс и Оуэн Типпетт. Российский защитник Иван Проворов не отметился результативными действиями.

В следующем матче «Оттава» сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс», а «Филадельфия» встретится с «Баффало Сэйбрз». Обе встречи пройдут 2 апреля.