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Жена игрока «Северстали» Вовченко, сбившая школьницу на переходе, получила штраф 2,5 тыс.

Жена игрока «Северстали» Вовченко, сбившая школьницу на переходе, получила штраф 2,5 тыс.
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Жена нападающего «Северстали» Яна Вовченко-Александрова на своей странице в социальной сети рассказала о наказании в её адрес. Причиной стал инцидент, произошедший в конце февраля на одной из улиц Череповца. Тогда Вовченко-Александрова, выехав на «зебру», сбила школьницу, переходившую дорогу.

«Дело закрыто. Мне дали штраф за непропуск пешехода на пешеходном переходе. Так как я не причинила никакого вреда здоровью, то судить меня не будут — не за что», — сказала Вовченко-Александрова.

Отмечается, что из постановления суда следует: экспертиза признала «не причинившими вред здоровью» повреждения, которые школьница получила в результате ДТП. Теперь Вовченко-Александрова должна будет заплатить не более 2,5 тыс. рублей. Она сообщила, что в соответствии с законом моральная компенсация детям не положена, но пообещала, что возместит моральный вред школьнице, так как «ребёнок переживал, страдал».

Напомним, после инцидента школьнице оказали помощь как прохожие, так и сама жена хоккеиста. Ребёнка госпитализировали, а на её теле зафиксировали кровоподтёк и ссадину. Предположения о черепно-мозговой травме не подтвердились.

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