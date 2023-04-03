33 сейва Сорокина не спасли «Айлендерс» от поражения в матче с «Каролиной»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Матч состоялся в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершился победой хозяев со счётом 2:1.

В составе победителей отличились Еспери Котканиеми и Джордан Мартинук.

Единственную шайбу за «Айлендерс» забросил Жан-Габриэль Пажо. Российский голкипер Илья Сорокин отразил 33 броска.

Таким образом, «Каролина» одержала вторую победу подряд в Национальной хоккейной лиги. «Айлендерс», в свою очередь, потерпел второе поражение кряду.

В следующем матче «Каролина» встретится с «Оттавой Сенаторз», а «Айлендерс» сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Матчи пройдут 5 и 7 апреля соответственно.