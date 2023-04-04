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Дубль и реализованный буллит Дорофеева помогли «Вегасу» обыграть «Миннесоту»

Дубль и реализованный буллит Дорофеева помогли «Вегасу» обыграть «Миннесоту»
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Миннесотой Уайлд» и «Вегасом Голден Найтс». Игра закончилась победой гостей со счётом 4:3 после серии буллитов.

В составе гостей заброшенные шайбы на свой счёт записали Киган Колесар, а также российский нападающий Павел Дорофеев, отличившийся по ходу матча дублем.

У хозяев в этой встрече забивали Брэндон Дюхайм, Йон Клингберг, а также Мэтт Болди. Таким образом основное время матча завершилось вничью, 3:3. В серии послематчевых буллитов сильнее оказались гости. Решающий бросок реализовал Райлли Смит. Павел Дорофеев также реализовал свою попытку.

«Миннесота» занимает второе место в Центральном дивизионе, а «Вегас», в свою очередь, возглавляет Тихоокеанский дивизион.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 апреля 2023, вторник. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 4
Б
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Колесар (Хаттон, Блюгерс) – 09:59 (5x5)   1:1 Дюхайм (Ривз, Дьюар) – 23:36 (5x5)   2:1 Клингберг (Болди, Цуккарелло) – 33:57 (5x4)   2:2 Дорофеев (Смит, Карлссон) – 36:34 (5x5)   3:2 Болди (Эрикссон Эк, Юханссон) – 39:19 (5x5)   3:3 Дорофеев (Карлссон, Айкел) – 59:25 (6x5)   3:4 Смит – 65:00
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