Дубль и реализованный буллит Дорофеева помогли «Вегасу» обыграть «Миннесоту»

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Миннесотой Уайлд» и «Вегасом Голден Найтс». Игра закончилась победой гостей со счётом 4:3 после серии буллитов.
В составе гостей заброшенные шайбы на свой счёт записали Киган Колесар, а также российский нападающий Павел Дорофеев, отличившийся по ходу матча дублем.
У хозяев в этой встрече забивали Брэндон Дюхайм, Йон Клингберг, а также Мэтт Болди. Таким образом основное время матча завершилось вничью, 3:3. В серии послематчевых буллитов сильнее оказались гости. Решающий бросок реализовал Райлли Смит. Павел Дорофеев также реализовал свою попытку.
«Миннесота» занимает второе место в Центральном дивизионе, а «Вегас», в свою очередь, возглавляет Тихоокеанский дивизион.
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