«Каролина» обыграла «Оттаву» в овертайме
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Оттаву Сенаторз». Матч состоялся в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершился победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.
На 2-й минуте счёт открыл нападающий «Каролины» Еспери Котканиеми с передач Брэди Шея и Ессе Пульюярви. Спустя 14 минут Брэди Шей удвоил преимущество хозяев.
На 31-й минуте форвард «Оттавы» Клод Жиру отыграл одну шайбу. На 43-й минуте Брэди Ткачук восстановил равенство во встрече.
В овертайме сильнее оказались хозяева. Нападающий «Каролины» Мартин Нечас установил итоговый счёт в матче — 3:2 в пользу хозяев льда.
«Каролина» одержала третью победу подряд в НХЛ.
НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2023, среда. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 2
ОТ
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Котканиеми (Шей, Ноэсен) – 01:50 (5x5) 2:0 Шей (Котканиеми, Ноэсен) – 15:58 (5x4) 2:1 Жиру (Грейг, Дебринкэт) – 30:39 (5x5) 2:2 Ткачук (Дебринкэт, Батерсон) – 42:52 (5x4) 3:2 Нечас (Джарвис, Бёрнс) – 64:19 (3x3)
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