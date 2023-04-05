«Каролина» обыграла «Оттаву» в овертайме

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Оттаву Сенаторз». Матч состоялся в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершился победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

На 2-й минуте счёт открыл нападающий «Каролины» Еспери Котканиеми с передач Брэди Шея и Ессе Пульюярви. Спустя 14 минут Брэди Шей удвоил преимущество хозяев.

На 31-й минуте форвард «Оттавы» Клод Жиру отыграл одну шайбу. На 43-й минуте Брэди Ткачук восстановил равенство во встрече.

В овертайме сильнее оказались хозяева. Нападающий «Каролины» Мартин Нечас установил итоговый счёт в матче — 3:2 в пользу хозяев льда.

«Каролина» одержала третью победу подряд в НХЛ.