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Хет-трик Пастрняка помог «Бостону» обыграть «Филадельфию», у Проворова «-3»

Хет-трик Пастрняка помог «Бостону» обыграть «Филадельфию», у Проворова «-3»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

В составе «Бостона» хет-трик оформил Давид Пастрняк. Ещё по одной шайбе в свой актив записали Чарли Койл и Павел Заха.

За «Филадельфию» забивали Уэйд Эллисон, Джоэль Фараби и Оуэн Типпетт. Российский защитник Иван Проворов завершил матч с коэффициентом полезности «-3».

Таким образом, «Филадельфия» потерпела седьмое поражение подряд. «Бостон», в свою очередь, одержал шестую победу подряд.

В следующем матче «Филадельфия» сыграет с «Коламбус Блю Джекетс», а «Бостон» встретится с «Вашингтон Кэпиталз».

НХЛ - регулярный чемпионат
10 апреля 2023, понедельник. 01:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 5
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Койл (Кэррик) – 00:47 (5x5)   1:1 Эллисон – 01:04 (5x5)   1:2 Пастрняк (Клифтон, Зборжил) – 22:04 (5x5)   1:3 Пастрняк (Бертуцци, Заха) – 27:31 (5x5)   2:3 Фараби (Типпетт) – 33:58 (5x5)   2:4 Пастрняк (Бертуцци, Линдхольм) – 40:39 (5x5)   3:4 Типпетт (Фараби, Кейтс) – 49:06 (5x5)   3:5 Заха (Пастрняк, Бертуцци) – 56:56 (5x5)
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