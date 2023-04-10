Хет-трик Пастрняка помог «Бостону» обыграть «Филадельфию», у Проворова «-3»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

В составе «Бостона» хет-трик оформил Давид Пастрняк. Ещё по одной шайбе в свой актив записали Чарли Койл и Павел Заха.

За «Филадельфию» забивали Уэйд Эллисон, Джоэль Фараби и Оуэн Типпетт. Российский защитник Иван Проворов завершил матч с коэффициентом полезности «-3».

Таким образом, «Филадельфия» потерпела седьмое поражение подряд. «Бостон», в свою очередь, одержал шестую победу подряд.

В следующем матче «Филадельфия» сыграет с «Коламбус Блю Джекетс», а «Бостон» встретится с «Вашингтон Кэпиталз».