38 сейвов Александра Георгиева не помогли «Колорадо» одолеть «Эдмонтон»
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Победу в этой игре одержали гости в овертайме со счётом 2:1.
Уже на пятой минуте игры счёт голам в матче открыл американский нападающий хозяев Бен Майерс. Но спустя минуту сравнял счёт Маттиас Экхольм. Ассистировали ему Райан Маклауд и Уоррен Фёгеле. Во второй двадцатиминутке голов забито не было.
В овертайме исход встречи решил канадский защитник Эван Бушар. Он принёс победу своей команде на второй минуте дополнительного времени после точных передач двух главных бомбардиров лиги Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля.
Российский голкипер Александр Георгиев совершил 38 сейвов/
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