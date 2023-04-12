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38 сейвов Александра Георгиева не помогли «Колорадо» одолеть «Эдмонтон»

38 сейвов Александра Георгиева не помогли «Колорадо» одолеть «Эдмонтон»
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Победу в этой игре одержали гости в овертайме со счётом 2:1.

Уже на пятой минуте игры счёт голам в матче открыл американский нападающий хозяев Бен Майерс. Но спустя минуту сравнял счёт Маттиас Экхольм. Ассистировали ему Райан Маклауд и Уоррен Фёгеле. Во второй двадцатиминутке голов забито не было.

В овертайме исход встречи решил канадский защитник Эван Бушар. Он принёс победу своей команде на второй минуте дополнительного времени после точных передач двух главных бомбардиров лиги Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля.

Российский голкипер Александр Георгиев совершил 38 сейвов/

НХЛ - регулярный чемпионат
12 апреля 2023, среда. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
1 : 2
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Майерс – 04:52 (5x5)   1:1 Экхольм (Маклауд, Фёгеле) – 05:28 (5x5)   1:2 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль) – 61:50 (4x3)
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