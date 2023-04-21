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19 сейвов Самсонова помогли «Торонто» обыграть «Тампу» и сравнять счёт в серии

19 сейвов Самсонова помогли «Торонто» обыграть «Тампу» и сравнять счёт в серии
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В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 6:2.

На первой минуте матча бросок Митчелла Марнеа открыл счёт в матче. На 13-й минуте усилиями Джона Тавареса «Торонто» удвоил преимущество в счёте, а на 16-й минуте Вильям Нюландер забросил в ворота российского голкипера Андрея Василевского третью шайбу.

В середине второго периода благодаря голу Иэна Коула «Тампа» отыграла одну шайбу, однако уже на 34-й минуте в ворота Василевского влетел четвёртый гол — Таварес оформил дубль. До конца двадцатиминутки «Торонто» забил ещё дважды — отличились Зак Астон-Риз и Митчелл Марнер, также оформивший дубль.

На 53-й минуте «Тампе» удалось отыграть одну шайбу усилиями Кори Перри, однако на большее гостей льда не хватило. Точку в матче на 56-й минуте поставил Таварес, оформив хет-трик. «Торонто» одержал победу и сравнял счёт в серии — 1-1.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отыграл весь матч, пропустив семь голов и отразив 27 бросков из 34. Голкипер «Торонто» Илья Самсонов отбил 19 бросков из 21.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
21 апреля 2023, пятница. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
7 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Марнер (Райлли, Мэттьюс) – 00:47 (5x4)   2:0 Таварес (Райлли) – 12:45 (5x5)   3:0 Нюландер (Райлли, Мэттьюс) – 15:08 (5x5)   3:1 Коул (Стэмкос, Пойнт) – 28:58 (5x5)   4:1 Таварес (Райлли, Нюландер) – 33:14 (5x5)   5:1 Астон-Риз (Кемпф, Лафферти) – 35:52 (5x5)   6:1 Марнер (Броди) – 38:02 (5x5)   6:2 Перри (Белльмар, Марун) – 52:38 (5x5)   7:2 Таварес (Марнер, О'Райлли) – 55:06 (5x4)
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