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19 сейвов Самсонова помогли «Торонто» обыграть «Тампу» и сравнять счёт в серии

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 6:2.

На первой минуте матча бросок Митчелла Марнеа открыл счёт в матче. На 13-й минуте усилиями Джона Тавареса «Торонто» удвоил преимущество в счёте, а на 16-й минуте Вильям Нюландер забросил в ворота российского голкипера Андрея Василевского третью шайбу.

В середине второго периода благодаря голу Иэна Коула «Тампа» отыграла одну шайбу, однако уже на 34-й минуте в ворота Василевского влетел четвёртый гол — Таварес оформил дубль. До конца двадцатиминутки «Торонто» забил ещё дважды — отличились Зак Астон-Риз и Митчелл Марнер, также оформивший дубль.

На 53-й минуте «Тампе» удалось отыграть одну шайбу усилиями Кори Перри, однако на большее гостей льда не хватило. Точку в матче на 56-й минуте поставил Таварес, оформив хет-трик. «Торонто» одержал победу и сравнял счёт в серии — 1-1.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отыграл весь матч, пропустив семь голов и отразив 27 бросков из 34. Голкипер «Торонто» Илья Самсонов отбил 19 бросков из 21.