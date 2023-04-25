«Торонто» в овертайме переиграл «Тампу», у Кучерова и Сергачёва по два очка

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся четвёртый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4 после овертайма.
В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив в основное время записали Ноэль Аччари, Остон Мэттьюс (дубль) и Морган Райлли. Российский голкипер Илья Самсонов совершил по ходу матча 27 спасений.
У хозяев в сегодняшней встрече забивали российской защитник Михаил Сергачёв, Алекс Киллорн (дубль) и Стивен Стэмкос. Российский форвард Никита Кучеров отметился двумя результатативными передачами. Его соотечественник, вратарь Андрей Василевский совершил 32 сейва.
Матч перешёл в овертайм, в котором шайбу забросил Александр Керфут и принёс победу гостям.
«Торонто» увеличил преимущество в серии – 3-1.
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