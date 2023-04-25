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«Торонто» в овертайме переиграл «Тампу», у Кучерова и Сергачёва по два очка

«Торонто» в овертайме переиграл «Тампу», у Кучерова и Сергачёва по два очка
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся четвёртый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4 после овертайма.

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив в основное время записали Ноэль Аччари, Остон Мэттьюс (дубль) и Морган Райлли. Российский голкипер Илья Самсонов совершил по ходу матча 27 спасений.

У хозяев в сегодняшней встрече забивали российской защитник Михаил Сергачёв, Алекс Киллорн (дубль) и Стивен Стэмкос. Российский форвард Никита Кучеров отметился двумя результатативными передачами. Его соотечественник, вратарь Андрей Василевский совершил 32 сейва.

Матч перешёл в овертайм, в котором шайбу забросил Александр Керфут и принёс победу гостям.

«Торонто» увеличил преимущество в серии – 3-1.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
25 апреля 2023, вторник. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 5
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Киллорн (Кучеров, Хедман) – 09:57 (5x4)   2:0 Сергачёв (Кучеров, Пойнт) – 18:27 (5x5)   2:1 Аччари (Холл, О'Райлли) – 24:51 (5x5)   3:1 Стэмкос (Хедман, Пербикс) – 31:31 (5x5)   4:1 Киллорн (Хагель, Сергачёв) – 38:49 (5x5)   4:2 Мэттьюс (Марнер, Нюландер) – 49:44 (5x5)   4:3 Мэттьюс (Нюландер, Джиордано) – 52:29 (5x4)   4:4 Райлли (Марнер, О'Райлли) – 56:04 (5x5)   4:5 Керфут (Джиордано, Нюландер) – 64:14 (5x4)
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