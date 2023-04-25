Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Торонто» в овертайме переиграл «Тампу», у Кучерова и Сергачёва по два очка

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся четвёртый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4 после овертайма.

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив в основное время записали Ноэль Аччари, Остон Мэттьюс (дубль) и Морган Райлли. Российский голкипер Илья Самсонов совершил по ходу матча 27 спасений.

У хозяев в сегодняшней встрече забивали российской защитник Михаил Сергачёв, Алекс Киллорн (дубль) и Стивен Стэмкос. Российский форвард Никита Кучеров отметился двумя результатативными передачами. Его соотечественник, вратарь Андрей Василевский совершил 32 сейва.

Матч перешёл в овертайм, в котором шайбу забросил Александр Керфут и принёс победу гостям.

«Торонто» увеличил преимущество в серии – 3-1.