Дубль Полякова помог сборной «Россия 25» разгромить команду Казахстана

Сегодня, 5 мая, на стадионе «Барыс-Арена» в Астане прошёл матч «Qazaqstan Hockey Open», в котором встречались команда Казахстана и сборная «Россия 25». Финальная сирена зафиксировала победу гостевой команды со счётом 3:0.
Счёт был открыт во втором тайме, на последних секундах большинства «России 25»: Николай Поляков замкнул передачу Ильи Карпухина. В третьем периоде тот же Поляков оформил дубль с паса Валентина Зыкова. Итоговый счёт в концовке матча установил Марат Хайруллин — 3:0 в пользу сборной «Россия 25».
Завтра, 6 мая, сборная «Россия 25» проведёт матч на турнире с командой Беларуси. Начало встречи на «Барыс-Арене»: 14:00 мск. Всего за две недели команда сыграет семь матчей с белорусами — в Челябинске, Красноярске, Туле и Минске. Первые матчи со сборной Беларуси в Челябинске закончились победами «России 25» со счётом 4:0 и 6:2.
Напомним, в окончательный состав «России 25» на майское турне по городам России, Казахстана и Беларуси вошли 19 представителей СКА: два вратаря, семь защитников и 10 нападающих.
- 5 мая 2023
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