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Дубль Полякова помог сборной «Россия 25» разгромить команду Казахстана

Дубль Полякова помог сборной «Россия 25» разгромить команду Казахстана
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Сегодня, 5 мая, на стадионе «Барыс-Арена» в Астане прошёл матч «Qazaqstan Hockey Open», в котором встречались команда Казахстана и сборная «Россия 25». Финальная сирена зафиксировала победу гостевой команды со счётом 3:0.

Счёт был открыт во втором тайме, на последних секундах большинства «России 25»: Николай Поляков замкнул передачу Ильи Карпухина. В третьем периоде тот же Поляков оформил дубль с паса Валентина Зыкова. Итоговый счёт в концовке матча установил Марат Хайруллин — 3:0 в пользу сборной «Россия 25».

Завтра, 6 мая, сборная «Россия 25» проведёт матч на турнире с командой Беларуси. Начало встречи на «Барыс-Арене»: 14:00 мск. Всего за две недели команда сыграет семь матчей с белорусами — в Челябинске, Красноярске, Туле и Минске. Первые матчи со сборной Беларуси в Челябинске закончились победами «России 25» со счётом 4:0 и 6:2.

Напомним, в окончательный состав «России 25» на майское турне по городам России, Казахстана и Беларуси вошли 19 представителей СКА: два вратаря, семь защитников и 10 нападающих.

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05 мая 2023, пятница. 16:30 МСК
Казахстан
Окончен
0 : 3
Россия 25
0:1 Поляков (Карпухин, Федотов) – 28:07 (5x4)   0:2 Поляков (Зыков) – 48:01 (5x5)   0:3 Хайруллин (Зыков, Порядин) – 55:49 (5x5)
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