37 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Каролину» и увеличить отрыв в серии

Завершился второй матч серии финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Флориду Пантерз». Встреча проходила в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:1 после овертайма.