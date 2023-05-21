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37 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Каролину» и увеличить отрыв в серии

37 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Каролину» и увеличить отрыв в серии
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Завершился второй матч серии финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Флориду Пантерз». Встреча проходила в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:1 после овертайма.

НХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 2-й матч
21 мая 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 2
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Чатфилд (Ахо, Ноэсен) – 01:43 (5x5)   1:1 Барков (Махура) – 27:43 (5x5)   1:2 Ткачук (Райнхарт, Беннетт) – 61:51 (5x4)
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