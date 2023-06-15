Генеральный менеджер «Ак Барса» прокомментировал продление контракта с Билялетдиновым

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал продление контракта с главным тренером Зинэтулой Билялетдиновым. Соглашение специалиста с клубом рассчитано на один сезон.

«Мы рады продлению контракта с Зинэтулой Хайдяровичем на один год. Переговоры шли в спокойном темпе, одновременно с обсуждением селекции команды. Прошедший сезон показал, что у этой комбинации тренерского штаба и состава есть большой потенциал. Игроки прониклись философией Билялетдинова, а тренеру интересно работать с нашими хоккеистами и радовать болельщиков «Ак Барса».

При этом мы усилили тренерский штаб Брэндоном Бови – одним из лучших тренеров лиги по физподготовке. Нам знаком этот специалист, вместе мы уже выигрывали один Кубок. Уверены, что его глубокие знания и опыт помогут команде пройти длинный сезон в оптимальной форме», — цитирует Валиуллина пресс-служба клуба.

Напомним, в прошлом сезоне «Ак Барс» под руководством Билялетдинова проиграл в финале Кубка Гагарина ЦСКА в семи матчах.