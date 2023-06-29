«Вегас» продлил на пять лет контракт с Иваном Барбашёвым

Команда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» официально объявила о продлении контракта с российским нападающим Иваном Барбашёвым на пять лет. Также сообщается, что россиянин будет получать $ 5 млн за сезон.

«Мы продлили контракт с Иваном Барбашёвым на пять лет!» – сообщается в анонсе клуба.

Ивану Барбашёву 27 лет. Россиянин попал в «Вегас Голден Найтс» после обмена из «Сент-Луис Блюз» в феврале 2023 года. В победном розыгрыше Кубка Стэнли российский нападающий набрал 18 (7+11) очков в 22 встречах и выиграл второй подобный трофей в карьере. В 2019 году Кубок Стэнли покорился Барбашёву в составе «Сент-Луис Блюз».