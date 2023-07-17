Бабаев: есть тренеры, при которых Ткачёв не остался бы в «Авангарде» ни при каких условиях

Агент Шуми Бабаев рассказал о влиянии фигуры главного тренера «Авангарда» на возможное решение нападающего Владимира Ткачёва остаться в омском клубе.
«Это очень важный момент. Если бы в команде был другой тренер, то весь вопрос в том – кто? Потому что есть тренеры, при которых Ткачёв не остался бы в команде ни при каких условиях. Да, ему всё нравится в клубе – город, арена, болельщики, но тренер – это очень немаловажный фактор, существенный момент. Поэтому, если вдруг дело дойдёт до переговоров, то, естественно, мы будем спрашивать о концепции клуба, дальнейших перспективах команды, задачах и в том числе о подходе к тренерскому вопросу. Это очень важно для Ткачёва», — сказал Бабаев в интервью Betonmobile.ru.
В завершившемся сезоне на счету Ткачёва 64 матча за «Авангард» и 59 (23+36) очков при показателе полезности «+17». Сезон-2021/2022 Владимир провёл в НХЛ, выступая за «Лос-Анджелес Кингз».
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