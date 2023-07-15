Бабаев — о трудоустройстве Ткачёва: в первую очередь ждём контракт из НХЛ
Поделиться
Агент Шуми Бабаев прокомментировал последние новости о ситуации с нападающим Владимиром Ткачёвым, который на данный момент находится без контракта и ищет варианты трудоустройства.
«Как я говорил раньше, вариант с Омском, в том случае если Владимир останется в России, будет в приоритете.
Я нахожусь в постоянном контакте с новым руководством «Авангарда». Они в курсе нашей позиции, но в первую очередь мы ждём контракт из Национальной хоккейной лиги. В начале августа мы примем окончательное решение», — цитирует Бабаева телеграм-канал его агентства.
В завершившемся сезоне на счету Ткачёва 64 матча за «Авангард» и 59 (23+36) очков при показателе полезности «+17». Сезон-2021/2022 Владимир провёл в НХЛ, выступая за «Лос-Анджелес Кингз».
Комментарии
- 15 июля 2023
-
15:50
-
15:30
-
15:05
-
14:45
-
14:20
-
13:50
-
13:20
-
12:50
-
12:25
-
11:50
-
11:20
-
10:45
-
10:10
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
07:35
- 14 июля 2023
-
23:58
-
23:53
-
23:25
-
23:13
-
23:00
-
22:52
-
22:25
-
21:57
-
21:34
-
21:21
-
21:16
-
20:58
-
20:26
-
20:14
-
20:01
-
19:45
-
19:31
Партнерский контент