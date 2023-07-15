Бабаев — о трудоустройстве Ткачёва: в первую очередь ждём контракт из НХЛ

Агент Шуми Бабаев прокомментировал последние новости о ситуации с нападающим Владимиром Ткачёвым, который на данный момент находится без контракта и ищет варианты трудоустройства.

«Как я говорил раньше, вариант с Омском, в том случае если Владимир останется в России, будет в приоритете.

Я нахожусь в постоянном контакте с новым руководством «Авангарда». Они в курсе нашей позиции, но в первую очередь мы ждём контракт из Национальной хоккейной лиги. В начале августа мы примем окончательное решение», — цитирует Бабаева телеграм-канал его агентства.

В завершившемся сезоне на счету Ткачёва 64 матча за «Авангард» и 59 (23+36) очков при показателе полезности «+17». Сезон-2021/2022 Владимир провёл в НХЛ, выступая за «Лос-Анджелес Кингз».