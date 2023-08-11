Форвард «Трактора» Дер-Аргучинцев: в Челябинске намного лучше, чем я думал

Нападающий «Трактора» Семён Дер-Аргучинцев поделился эмоциями о жизни в Челябинске. В прошлом сезоне Дер-Аргучинцев выступал в Канаде за «Торонто Марлис».

«Как мне Челябинск? Мне нравится. Когда играл за «Торпедо», не было возможности на выездной игре осмотреть город. Но за эти дни увидел, что здесь намного лучше, чем я думал. Чувствую себя очень комфортно, несмотря на то что к новым городам мне обычно нужно привыкать», — цитирует Дер-Аргучинцева «РБ Спорт».

В сезоне-2022/2023 22-летний Дер-Аргучинцев принял участие лишь в одной встрече НХЛ за «Торонто», не отметившись результативными действиями. Бóльшую часть сезона россиянин провёл в АХЛ, выступая за «Торонто Марлис». Форвард набрал 40 (12+28) очков в 50 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф он сыграл в пяти встречах, записав на свой счёт 3 (2+1) балла.