Дер-Аргучинцев рассказал о причинах возвращения в Россию

Новичок «Трактора» Семён Дер-Аргучинцев рассказал о своём возвращении в Россию.

«Что сподвигло вернуться на родину? Сейчас ситуация непростая. В НХЛ я принадлежу «Торонто», где очень хороший состав и сложно пробиться в основу. Поэтому принял решение вернуться в Россию. Я получал удовольствие, играя тут. Уровень команд высокий, будет интересно.

В «Тракторе» могут поставить в связку с Сошниковым и Бурдасовым, знаком с ними? Да, конечно. Никиту Сошникова давно знаю и как человека, и как игрока. Когда мне было лет 16, он играл за «Торонто». Я приходил смотреть матчи. Антона Бурдасова тоже знаю — у него крутой бросок. Было бы здорово играть с этими ребятами. Надеюсь, «химия» с обоими будет. Конечно, если тренер решит поставить нас вместе. Главному виднее», — сказал Дер-Аргучинцев в интервью Allhockey.

В сезоне-2022/2023 22-летний Дер-Аргучинцев принял участие лишь в одной встрече НХЛ за «Торонто», не отметившись результативными действиями. Бóльшую часть сезона россиянин провёл в АХЛ, выступая за «Торонто Марлис». Форвард набрал 40 (12+28) очков в 50 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф он сыграл в пяти встречах, записав на свой счёт 3 (2+1) балла.