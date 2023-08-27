Московское «Динамо» уверенно победило «Витязь» и заняло третье место на Кубке мэра Москвы

В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился матч за третье место в рамках Кубка мэра Москвы. Московское «Динамо» встречалось с «Витязем». Победу со счётом 5:2 одержали бело-голубые.
На четвёртой минуте первого периода Владислав Кара с передач Александра Яремчука и Николая Тимашова открыл счёт в матче. На восьмой минуте Седрик Пакетт с передач Игоря Ожиганова и Джордана Уила восстановил равенство в счёте.
На шестой минуте второго периода Егор Морозов с передач Никиты Гусева и Джордана Уила вывел московский клуб вперёд. На восьмой минуте периода Станислав Яровой с передачи Владислава Валенцова сделал счёт 2:2. На 15-й минуте периода Седрик Пакетт с передач Джордана Уила и Игоря Ожиганова оформил дубль и вновь вывел бело-голубых вперёд. На 19-й минуте периода Андрей Миронов с передач Даниила Пыленкова и Дмитрия Рашевского забросил четвёртую шайбу в ворота «Витязя».
В конце третьего периода Андрей Миронов с передач Эрика О'Делла и Максима Джиошвили установил окончательный счёт в матче.
- 27 августа 2023
-
17:43
-
17:41
-
17:38
-
17:34
-
17:22
-
17:21
-
17:18
-
17:15
-
17:14
-
17:11
-
17:08
-
17:05
-
17:00
-
16:43
-
16:39
-
16:35
-
16:21
-
16:21
-
16:10
-
15:50
-
15:20
-
15:00
-
14:35
-
14:10
-
13:40
-
13:32
-
13:26
-
13:18
-
12:45
-
12:20
-
11:45
-
11:10
-
10:45
-
10:20
-
09:52