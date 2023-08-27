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Московское «Динамо» уверенно победило «Витязь» и заняло третье место на Кубке мэра Москвы

Московское «Динамо» уверенно победило «Витязь» и заняло третье место на Кубке мэра Москвы
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В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился матч за третье место в рамках Кубка мэра Москвы. Московское «Динамо» встречалось с «Витязем». Победу со счётом 5:2 одержали бело-голубые.

На четвёртой минуте первого периода Владислав Кара с передач Александра Яремчука и Николая Тимашова открыл счёт в матче. На восьмой минуте Седрик Пакетт с передач Игоря Ожиганова и Джордана Уила восстановил равенство в счёте.

На шестой минуте второго периода Егор Морозов с передач Никиты Гусева и Джордана Уила вывел московский клуб вперёд. На восьмой минуте периода Станислав Яровой с передачи Владислава Валенцова сделал счёт 2:2. На 15-й минуте периода Седрик Пакетт с передач Джордана Уила и Игоря Ожиганова оформил дубль и вновь вывел бело-голубых вперёд. На 19-й минуте периода Андрей Миронов с передач Даниила Пыленкова и Дмитрия Рашевского забросил четвёртую шайбу в ворота «Витязя».

В конце третьего периода Андрей Миронов с передач Эрика О'Делла и Максима Джиошвили установил окончательный счёт в матче.

Кубок мэра Москвы . За 3-е место
27 августа 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 2
Витязь
Московская область
0:1 Кара (Яремчук, Тимашов) – 03:56 (5x4)     1:1 Пакетт (Ожиганов, Уил) – 07:14 (5x4)     2:1 Морозов (Гусев, Уил) – 25:37 (5x5)     2:2 Яровой (Валенцов) – 27:03 (5x5)     3:2 Пакетт (Уил, Ожиганов) – 34:21 (5x4)     4:2 Миронов (Пыленков, Рашевский) – 38:18 (5x4)     5:2 Миронов (О'Делл, Джиошвили) – 58:23 (en)    
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