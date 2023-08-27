Московское «Динамо» уверенно победило «Витязь» и заняло третье место на Кубке мэра Москвы

В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился матч за третье место в рамках Кубка мэра Москвы. Московское «Динамо» встречалось с «Витязем». Победу со счётом 5:2 одержали бело-голубые.

На четвёртой минуте первого периода Владислав Кара с передач Александра Яремчука и Николая Тимашова открыл счёт в матче. На восьмой минуте Седрик Пакетт с передач Игоря Ожиганова и Джордана Уила восстановил равенство в счёте.

На шестой минуте второго периода Егор Морозов с передач Никиты Гусева и Джордана Уила вывел московский клуб вперёд. На восьмой минуте периода Станислав Яровой с передачи Владислава Валенцова сделал счёт 2:2. На 15-й минуте периода Седрик Пакетт с передач Джордана Уила и Игоря Ожиганова оформил дубль и вновь вывел бело-голубых вперёд. На 19-й минуте периода Андрей Миронов с передач Даниила Пыленкова и Дмитрия Рашевского забросил четвёртую шайбу в ворота «Витязя».

В конце третьего периода Андрей Миронов с передач Эрика О'Делла и Максима Джиошвили установил окончательный счёт в матче.