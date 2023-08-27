Никонов хватал Воронкова, болельщики эмоционально поддерживали «Динамо». Фото

27 августа в Москве на льду «Мегаспорта» состоялся матч Кубка мэра Москвы, в котором «Динамо» обыграло «Витязь» со счётом 5:2.

На четвёртой минуте первого периода Владислав Кара с передач Александра Яремчука и Николая Тимашова открыл счёт в матче. На восьмой минуте Седрик Пакетт с передач Игоря Ожиганова и Джордана Уила восстановил равенство в счёте.

На шестой минуте второго периода Егор Морозов с передач Никиты Гусева и Джордана Уила вывел московский клуб вперёд. На восьмой минуте периода Станислав Яровой с передачи Владислава Валенцова сделал счёт 2:2. На 15-й минуте периода Пакетт оформил дубль и вновь вывел бело-голубых вперёд. На 19-й минуте периода Андрей Миронов забросил четвёртую шайбу в ворота «Витязя».

В конце третьего периода Миронов с передач Эрика О'Делла и Максима Джиошвили установил окончательный счёт в матче.

Лучшие фото с матча «Динамо» — «Витязь» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.