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В московском «Динамо» рассказали, есть ли деньги на усиление в случае необходимости

В московском «Динамо» рассказали, есть ли деньги на усиление в случае необходимости
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Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко ответил на вопрос, присутствуют ли деньги в клубе на усиление, если оно потребуется.

«Вы знаете, мы каждый день общаемся с главным тренером и спортивным директором. Идёт постоянное общение и с президентом клуба. На данный момент мы считаем, что у нас сбалансированный состав, в котором находится оптимальное количество защитников и нападающих.

Также у нас есть талантливая молодёжь 2005 года рождения. Это и Римашевский, и Чернышов, и Артём Кудашов. К счастью или, к сожалению, талантливой молодёжи у нас больше, чем мы можем переварить. Они тоже заслуживают свой шанс. Поэтому у «Динамо» нет острой необходимости кого-то сейчас подписывать.

Но ещё раз повторюсь, что президент и акционеры всегда идут навстречу клубу. Если появится острая необходимость и мы совместно примем решение, что нам нужен защитник или нападающий, тогда это будет вопрос взвешенного диалога. И если это будет действительно необходимо, то будет принято решение в интересах команды», — сказал Сушко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.

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