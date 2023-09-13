Нападающий «Сибири» Прохоркин: приехал «Амур» и по схеме 0-5 в откат играют

Нападающий «Сибири» Николай Прохоркин рассказал о первой заброшенной шайбе за новосибирский клуб в матче с «Амуром» (1:2 Б).

«Коллекционирую ли шайбы? Первую шайбу коллекционировал, первую в НХЛ забирал. Мне сделали красивую фотографию с шайбой и куском майки с заявочным листом, как доску почёта. А здесь нет. В КХЛ уже не первая шайба, думаю, не стоит.

Могли ли эта шайба прийти раньше? Могло раньше, конечно, много моментов было. И на выезде с «Барысом», и дома были моменты. Но немножко хладнокровия где-то не хватало в игре. Полшага как раз, этих сил, чтобы добежать до неё, дотянуться, продавить защитника. Теперь уже пять игр прошло, стал лучше себя чувствовать — как раз хватает.

Не всё получалось в плане комбинаций? Получилось так, что ребята хорошо сыграли: пас в центр, пробежали, продавили, второй идёт на пятак – всё как по учебнику. Если бы не пошёл второй, и на этом месте был бы защитник, то игрок «Амура» уже закрыл бы эту штангу. А он продавил по центру, и мне оставалось только замкнуть с другой стороны ворот.

Насколько хоккей «Сибири» соответствует атакующему стилю? Тут сложно судить. Приехал «Амур» — вы видели, они по схеме 0-5 в откат играют. Приехал «Автомобилист» — то же самое. Они забили две-три в большинстве и встали в средней зоне, в откат играли. Сложно играть в атакующий хоккей против таких команд. Как бежать, если пять человек у них в зоне? Им уже ничего не нужно. До этого и «Барыс»: 0-5 в зоне встали и не давят, не закрывают, потеряли шайбу – отскакивают назад. И мы с ними сыграли 0:0, потому что мы забрасываем, а они выбрасывают. Приедет команда, которая захочет играть в хоккей – или хотя бы не стоять 0-5 в средней зоне – думаю, у нас будут развязаны руки.

Лёд неважного качества? Это было только в первой игре. Во второй немного тоже, но сейчас намного лучше. И по передачам: меньше скачет. Лёд даже в первой игре был не мокрый, просто очень много снега», — передаёт слова Прохоркина корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.