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Главный тренер «Сибири» Немировски подробно разобрал поражение от «Амура»

Главный тренер «Сибири» Немировски подробно разобрал поражение от «Амура»
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Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски подвёл итоги матча с «Амуром» (1:2 Б).

«Я думаю, все видели первые два периода. Хорошо сыграли в меньшинстве, и вратарь сколько выручил. Третий период чуть получше. Очень медленно играем, принимаем решения медленно. Шайба совсем не двигается. Большинство пока ужасное. Много моментов в большинстве, очень обидно, будем делать много выводов. Очень недовольны хоккеисты в нашем составе. Сейчас в ближайшее время будем делать серьёзные выводы про игровое время.

Мешает ли лёд? На первой игре лёд был плохой. Но стал намного лучше. Есть какие-то моменты, когда шайба прыгнула или остановилась. Но в общем лёд нормальный, он здесь не причём. Когда игрок в двух метрах от тебя, а ты не можешь сделать пас на клюшку, это не вина льда, это что-то другое.

Удаления Гордеева и Андреоффа связаны с тем, что они новички в КХЛ? Думаю, да. Что может где-то по-другому. Они должны знать, что здесь другие правила. В моменте с Гордеевым: он не мог остановиться. Но ему надо получше играть. Что касается Андреоффа, в Америке всегда на добивании свободно, он должен знать, что так нельзя. Это очень важный момент, когда мы четыре минуты играем в большинстве.

Игроки не услышали после прошлой игры? По тренировке услышали, сегодня по игре совсем не услышали. Может быть после игры услышали.

Почему расстались с Пастуховым? Я детально не знаю, мне просто сообщили. Это не моё решение. Мы с руководством пошли на встречу, он хотел в другую команду КХЛ.

Коротков – самый бегущий игрок? Я думаю, он всегда будет самым быстрым. Он очень быстрый, независимо от того, что пропустил много времени. Сразу было видно на тренировке — он очень быстрый. Он очень здорово играл, много моментов, что у нас были, он создал.

У Бека много брака? Я думаю, есть другие причины. Он совсем в последнюю неделю у нас не тренировался. Медицинские причины. Думаю, он чуть-чуть уверенность потерял. Ему надо вернуться через работу, все знают, как он играет.

Сушко сыграл с Беком и Андреоффом? В каких-то моментах он помог, но в общем мы ещё не довольны», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

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