Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — ХК Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Барыс» отыгрался с 0:2, но уступил по буллитам «Адмиралу»

«Барыс» отыгрался с 0:2, но уступил по буллитам «Адмиралу»
Аудио-версия:
Комментарии

В Астане закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Барыс» принимал «Адмирал». Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 3:2.

На второй минуте первого периода Джованни Фьоре с передач Александра Горшкова и Евгения Лисовца открыл счёт в матче.

На пятой минуте второго периода Прохор Корбит с передач Павла Варфоломеева и Даниила Гутика удвоил преимущество гостей. В конце второй двадцатиминутки Понтус Оберг с передач Райли Барбера и Давида Скленички одну шайбу отыграл.

На четвёртой минуте третьего периода Райли Барбер с передач Давида Скленички и Понтуса Оберга сделал счёт 2:2.

В серии буллитов лучше оказались гости. Победный бросок Тайлера Граоваца.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2023, четверг. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 3
Б
Адмирал
Владивосток
0:1 Фьоре (Горшков, Лисовец) – 01:25 (5x5)     0:2 Корбит (Варфоломеев, Гутик) – 24:19 (5x4)     1:2 Оберг (Барбер, Скленичка) – 38:06 (5x3)     2:2 Барбер (Скленичка, Оберг) – 43:05 (5x4)     2:3 Граовац – 65:00    

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android