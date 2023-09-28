«Барыс» отыгрался с 0:2, но уступил по буллитам «Адмиралу»

В Астане закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Барыс» принимал «Адмирал». Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 3:2.
На второй минуте первого периода Джованни Фьоре с передач Александра Горшкова и Евгения Лисовца открыл счёт в матче.
На пятой минуте второго периода Прохор Корбит с передач Павла Варфоломеева и Даниила Гутика удвоил преимущество гостей. В конце второй двадцатиминутки Понтус Оберг с передач Райли Барбера и Давида Скленички одну шайбу отыграл.
На четвёртой минуте третьего периода Райли Барбер с передач Давида Скленички и Понтуса Оберга сделал счёт 2:2.
В серии буллитов лучше оказались гости. Победный бросок Тайлера Граоваца.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
- 28 сентября 2023
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