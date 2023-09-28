Дубль Цыплакова помог «Спартаку» одержать волевую победу над «Северсталью» в гостях

В Череповце завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Северсталь» принимала «Спартак». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:3.

На 34-й секунде первого периода Данил Аймурзин с передачи Кирилла Пилипенко открыл счёт в игре. На третьей минуте периода Дмитрий Моисеев удвоил преимущество хозяев с передачи Тимура Муханова. На 18-й минуте периода Николай Голдобин с передач Павла Порядина и Ивана Морозова отыграл одну шайбу.

На четвёртой минуте второго периода Максим Цыплаков с передачи Андрея Локтионова сделал счёт равным. На седьмой минуте периода Егор Зайцев с передач Александра Беляева и Германа Рубцова вывел «Спартак» вперёд. Через две минуты Матвей Заседа с передач Александра Пашина и Романа Рукавишникова сделал счёт 4:2. На 11-й минуте периода Максим Цыплаков с передач Александра Пашина и Дмитрия Вишневского забросил пятую шайбу в ворота хозяев. За три секунды до конца периода Михаил Ильин с передач Руслана Абросимова и Тимофея Давыдова сделал счёт 3:5. Больше голов в этом матче не было.

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