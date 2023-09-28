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Дубль Цыплакова помог «Спартаку» одержать волевую победу над «Северсталью» в гостях

Дубль Цыплакова помог «Спартаку» одержать волевую победу над «Северсталью» в гостях
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В Череповце завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Северсталь» принимала «Спартак». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:3.

На 34-й секунде первого периода Данил Аймурзин с передачи Кирилла Пилипенко открыл счёт в игре. На третьей минуте периода Дмитрий Моисеев удвоил преимущество хозяев с передачи Тимура Муханова. На 18-й минуте периода Николай Голдобин с передач Павла Порядина и Ивана Морозова отыграл одну шайбу.

На четвёртой минуте второго периода Максим Цыплаков с передачи Андрея Локтионова сделал счёт равным. На седьмой минуте периода Егор Зайцев с передач Александра Беляева и Германа Рубцова вывел «Спартак» вперёд. Через две минуты Матвей Заседа с передач Александра Пашина и Романа Рукавишникова сделал счёт 4:2. На 11-й минуте периода Максим Цыплаков с передач Александра Пашина и Дмитрия Вишневского забросил пятую шайбу в ворота хозяев. За три секунды до конца периода Михаил Ильин с передач Руслана Абросимова и Тимофея Давыдова сделал счёт 3:5. Больше голов в этом матче не было.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2023, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 5
Спартак
Москва
1:0 Аймурзин (Пилипенко) – 00:34 (5x5)     2:0 Моисеев (Муханов) – 02:29 (5x5)     2:1 Голдобин (Порядин, Морозов) – 17:14 (5x5)     2:2 Цыплаков (Локтионов) – 23:26 (5x5)     2:3 Зайцев (Беляев, Рубцов) – 26:11 (5x5)     2:4 Заседа (Пашин, Рукавишников) – 28:30 (5x5)     2:5 Цыплаков (Пашин, Вишневский) – 30:55 (5x3)     3:5 Ильин (Абросимов, Давыдов) – 39:57 (5x5)    

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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