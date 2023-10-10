Цыплаков залетал в ворота, Баженов болел за «Спартак», игрок «Витязя» выпал за борт. Фото

9 октября в Москве на льду стадиона «Мегаспорт» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Спартак» одержал уверенную победу над «Витязем». Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу команды Алексея Жамнова.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Витязь» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Первый период прошёл без голов. На 28-й минуте Павел Порядин вывел москвичей вперёд. На 39-й минуте он оформил дубль, укрепив преимущество «Спартака». На 45-й минуте Дерек Барак отыграл один гол. На 52-й минуте Иван Морозов с передачи Николая Голдобина забросил третью шайбу красно-белых. На 55-й минуте Роман Рукавишников забил четвёртый гол. На 57-й минуте Шейн Принс отличился в меньшинстве. Николай Голдобин суммарно отдал четыре результативные передачи.