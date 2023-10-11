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Бедард стал третьим самым молодым игроком, набравшим очко в своём дебютном сезоне НХЛ

Бедард стал третьим самым молодым игроком, набравшим очко в своём дебютном сезоне НХЛ
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Нападающий «Чикаго Блэкхорс» Коннор Бедард ассистировал на гол Райана Донато в матче с «Питтсбург Пингвинз».

Таким образом, Бедард стал третьим самым молодым игроком, набравшим очко в своём дебютном сезоне НХЛ (18 лет, 85 дней).

Сам рекорд принадлежит фину Александру Баркову и канадцу Натан Маккиннон сезона-2013/2014, оба набрали первое очко в возрасте 18 лет и 31 дня.

Бедард был выбран под первым номером на драфте НХЛ 2023 года. В день 18-летия, 17 июля он подписал с «Чикаго Блэкхокс» трёхлетний контракт новичка.

До этого, в своём преддрафтовом сезоне в команде «Реджайна Пэтс», он выдал результативную серию, зарабатывая очки в 20 играх подряд, которая вывела его на первое место среди бомбардиров и он стал первым игроком в новом десятилетии с этим достижением.

Регулярный сезон-2022/2023 он закончил с 143 очками и получил Боб Кларк Трофи (лучший бомбардир Западной хоккейной лиги) и Фоур Бронкос Мемориал Трофи (лучший игрок Западной хоккейной лиги). Помимо этого он получил награды Самый перспективный игрок CHL и Лучший игрок года CHL, став первым игроком, выигравшим обе награды.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2023, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
3-й период
2 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Раст (Летанг, Эллер) – 07:04     2:0 Кросби (Гюнцель, Петтерссон) – 31:56     2:1 Донато (Власик, Бедард) – 35:37     2:2 Гуттман (Атанасиу, Джонс) – 50:05    
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