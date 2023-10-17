Шайба Хохлачёва помогла «Амуру» одержать волевую победу над «Трактором» в гостях

В Челябинске завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Трактор» принимал «Амур». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.
На седьмой минуте первого периода Виктор Антипин с передач Владимира Ткачёва и Никиты Тертышного открыл счёт в матче. На 11-й минуте периода Александр Хохлачёв с передачи Кэмерона Ли восстановил равенство в счёте.
В середине второй двадцатиминутки Сергей Колесников с передачи Анатолия Никонцева вывел хабаровский клуб вперёд. На 18-й минуте периода Анатолий Никонцев с передач Якова Рылова и Кирилла Слепца забросил третью шайбу в ворота хозяев.
В конце третьего периода Виталий Кравцов сократил отставание до минимума, однако на большее «Трактор» не хватило.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче «Трактор» примет магнитогорский «Металлург». «Амур» сыграет в гостях с «Автомобилистом». Обе встречи пройдут 19 октября.
- 17 октября 2023
-
19:36
-
19:23
-
19:17
-
19:11
-
19:09
-
18:46
-
18:23
-
18:10
-
18:00
-
17:44
-
17:26
-
17:16
-
17:00
-
16:44
-
16:30
-
16:21
-
16:09
-
15:55
-
15:52
-
15:39
-
15:34
-
15:17
-
15:05
-
15:00
-
14:41
-
14:36
-
14:30
-
14:14
-
14:11
-
13:58
-
13:40
-
13:27
-
13:15
-
12:51
-
12:34