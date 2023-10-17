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Шайба Хохлачёва помогла «Амуру» одержать волевую победу над «Трактором» в гостях

Шайба Хохлачёва помогла «Амуру» одержать волевую победу над «Трактором» в гостях
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В Челябинске завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Трактор» принимал «Амур». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

На седьмой минуте первого периода Виктор Антипин с передач Владимира Ткачёва и Никиты Тертышного открыл счёт в матче. На 11-й минуте периода Александр Хохлачёв с передачи Кэмерона Ли восстановил равенство в счёте.

В середине второй двадцатиминутки Сергей Колесников с передачи Анатолия Никонцева вывел хабаровский клуб вперёд. На 18-й минуте периода Анатолий Никонцев с передач Якова Рылова и Кирилла Слепца забросил третью шайбу в ворота хозяев.

В конце третьего периода Виталий Кравцов сократил отставание до минимума, однако на большее «Трактор» не хватило.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 октября 2023, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 3
Амур
Хабаровск
1:0 Антипин (Ткачёв, Тертышный) – 06:22 (5x5)     1:1 Хохлачёв (Ли) – 10:47 (5x5)     1:2 Колесников (Никонцев) – 32:48 (5x5)     1:3 Никонцев (Рылов, Слепец) – 37:16 (5x5)     2:3 Кравцов (Карпухин) – 56:32 (5x4)    

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче «Трактор» примет магнитогорский «Металлург». «Амур» сыграет в гостях с «Автомобилистом». Обе встречи пройдут 19 октября.

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