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Шайба Хохлачёва помогла «Амуру» одержать волевую победу над «Трактором» в гостях

В Челябинске завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Трактор» принимал «Амур». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

На седьмой минуте первого периода Виктор Антипин с передач Владимира Ткачёва и Никиты Тертышного открыл счёт в матче. На 11-й минуте периода Александр Хохлачёв с передачи Кэмерона Ли восстановил равенство в счёте.

В середине второй двадцатиминутки Сергей Колесников с передачи Анатолия Никонцева вывел хабаровский клуб вперёд. На 18-й минуте периода Анатолий Никонцев с передач Якова Рылова и Кирилла Слепца забросил третью шайбу в ворота хозяев.

В конце третьего периода Виталий Кравцов сократил отставание до минимума, однако на большее «Трактор» не хватило.

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В следующем матче «Трактор» примет магнитогорский «Металлург». «Амур» сыграет в гостях с «Автомобилистом». Обе встречи пройдут 19 октября.